Тюмень, , 14:44 — REGNUM В Тюмени ОАО «РЖД» завершило строительство крытого надземного перехода — конкорса. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Конкорс на вокзале в Тюмени Информационный центр правительства Тюменской области

Конкорс открыли для пассажиров 20 октября. Он соединяет здание вокзала с первой, второй и третьей платформами. Конкорс имеет собственный входной павильон. Спуски и подъемы с моста оборудованы лифтами с грузоподъёмностью до 1000 кг. Общая протяженность моста со сходами — 120,58 м.

Крытая конструкция защищает пассажиров от осадков. Во входном павильоне размещён пункт досмотра, оснащённый рентгенотелевизионной установкой и рамками металлодетектора, смонтирована система видеонаблюдения. В холода обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и тёплый пол. При строительстве конкорса использованы современные материалы, энергосберегающее и светодиодное оборудование.

Отмечается, что старый пешеходный мост через пути на тюменском железнодорожном вокзале будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую.