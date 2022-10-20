Кострома, 20 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Новым профессиональным депутатом в Костромской областной думе стал председатель костромского отделения «Справедливой России — За правду» Николай Цвиль. Соответствующее решение на заседании думы 20 октября приняли парламентарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Цвиль

Он будет работать в комитете по вопросам материнства и детства, молодежной политики и спорта. Депутаты на постоянной основе получают зарплату из бюджета, депутатская деятельность становится их основной работой.

Таким образом, за зарплату в думе работают 13 из 33 человек. В списке — спикер Алексей Анохин («Единая Россия»), Елена Шахова (КПРФ), Георгий Тащиев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин и Николай Цвиль («Справедливая Россия»), Вячеслав Головников, представители «Единой России» Галина Полякова, Сергей Деменков, Сергей Зудин, Дмитрий Грибков, Олег Скобёлкин, а также Елена Потешкина («Новые Люди»).