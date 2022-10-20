Ульяновск, , 14:43 — REGNUM В Ульяновской области в рамках работы региональной трёхсторонней комиссии планируется подписать соглашение об увеличении в 2023 году минимального размера труда (МРОТ). Ожидается, что он превысит федеральный МРОТ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора при подведении итогов работы по повышению зарплаты в регионе.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Власти отмечают, что в области в различных отраслях экономики заключаются трёхсторонние соглашения о поэтапной индексации оплаты труда, а на региональном уровне — соглашение о минимальном размере оплаты труда для всех работодателей Ульяновской области. Региональный МРОТ на 2023 год предлагается установить в размере 17 270 рублей, что выше федерального МРОТ (16 242 рубля). Планируется, что данное соглашение будет подписано на областной трёхсторонней комиссии.

Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов поясняет, что «многие работодатели из числа малого и микробизнеса» выплачивают зарплату на уровне МРОТ. По его словам, с ними работают муниципалитеты, проверяя налоговую статистику и заключая соглашения о повышении зарплаты.

В муниципальных образованиях наибольший темп роста зарплат за семь месяцев зарегистрирован в Николаевском (127,6%) и Сенгилеевском (116,1%) районах, лидером роста поступлений НДФЛ за девять месяцев стал Новоспасский район (121,1%). С начала года в Ульяновской области поступление НДФЛ в бюджет возросло на 14%.

Напомним, что минимальный размер ежемесячной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства в 2022 году составляет 15 700 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области специально созданная комиссия проводит встречи с работодателями и заключаются соглашения о повышении средней зарплаты на предприятиях. По данным властей, за год достигнуты договорённости с 3,2 тыс. работодателями о росте зарплат на предприятиях и организациях.