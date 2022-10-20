Сеул, 20 октября 2022, 14:44 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил сожаления в связи с гибелью молодой девушки на заводе по производству хлебобулочных изделий, сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

По данным полиции, 15 октября на заводе в южнокорейском городе Пхёнтхэк (65 км к гу от Сеула) девушка в возрасте старше 20 лет попала в автомат по смешиваю соусов. Прибывшие на место спасатели вытащили несчастную из аппарата, однако спасти её не удалось.

Смерть молодой девушки вызвала огромный резонанс в обществе, поскольку возникли вопросы о том, соблюдала ли компания протоколы безопасности.

«Досадный случай», — сказал Юн репортерам, прибыв на работу и рассказав о том, что общественность пришла в ярость от того, то завод включил миксер до окончания расследования. — «Все мы живем в одном обществе, и разве в нашем обществе работодатели и работники не должны уделять минимальное внимание друг к другу?»

16 октября офис президента сообщил о том, что южнокорейский лидер выразил соболезнования семье жертве и приказал выяснить подробности инцидента.