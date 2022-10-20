Сеул, 20 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил сожаления в связи с гибелью молодой девушки на заводе по производству хлебобулочных изделий, сообщает Yonhap News.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По данным полиции, 15 октября на заводе в южнокорейском городе Пхёнтхэк (65 км к гу от Сеула) девушка в возрасте старше 20 лет попала в автомат по смешиваю соусов. Прибывшие на место спасатели вытащили несчастную из аппарата, однако спасти её не удалось.

Смерть молодой девушки вызвала огромный резонанс в обществе, поскольку возникли вопросы о том, соблюдала ли компания протоколы безопасности.

«Досадный случай», — сказал Юн репортерам, прибыв на работу и рассказав о том, что общественность пришла в ярость от того, то завод включил миксер до окончания расследования. — «Все мы живем в одном обществе, и разве в нашем обществе работодатели и работники не должны уделять минимальное внимание друг к другу?»

16 октября офис президента сообщил о том, что южнокорейский лидер выразил соболезнования семье жертве и приказал выяснить подробности инцидента.