Симферополь, 20 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма, сообщил 20 октября глава региона Сергей Аксенов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«Наша общая позиция заключается в том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Республики Крым. Для этого и далее будем предпринимать все необходимые меры, в том числе оказание максимального содействия войскам, подразделениям правоохранительных структур на передовой», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Он также напомнил, что в Крыму с апреля действует высокий уровень террористической опасности, совместная деятельность правоохранительных органов, министерства обороны России, министерств и ведомств региона отлажена.