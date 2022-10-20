Москва, , 14:40 — REGNUM Звание заслуженного артиста России присвоил певице Юлии Чичериной президент России Владимир Путин. Соответствующий указ 20 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Юлия Чичерина Василий Иванов © ИА REGNUM

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в документе.

Отметим, певица Юлия Чичерина является музыкантом, автором и исполнителем собственных песен, и стала известна в начале 2000-х годов. Также она поддерживала и поддерживает республики Донбасса, за что против неё введены санкции Запада.