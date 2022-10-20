В социальных сетях активно обсуждают взрыв, который произошел утром 26 февраля в микрорайоне Мещерское озеро. Пользователи, которые живут достаточно близко к месту происшествия, делятся впечатлениями, также многие высказывают свои версии произошедшего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Нижегородской области На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в кафе в Нижнем Новгороде — трансляция»

Взрыв произошел около 9 часов утра, были повреждены около 100 оконных проемов в доме по адресу: Мещерский бульвар, 3. Припаркованные недалеко машины также повреждены, взрывная волна задела проезжающий мимо троллейбус, однако, по словам кондуктора, никто из пассажиров не пострадал. За медицинской помощью обратились трое нижегородцев, двое были отпущены долечиваться амбулаторно, женщина, которую извлекли из-под завалов около полудня, сейчас госпитализирована и находится в реанимации.

«Лег отдыхать, меня взрывом с кровати снесло. Выскочил, смотрю — у меня рамы повылетали в большой комнате и на кухне», — рассказал порталу nn.ru один из жителей дома.

ГУ МЧС России по Нижегородской области На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы

Другой очевидец рассказал, что «было как землетрясение».

«Думаю, в доме опасно сидеть, посмотрел — пожарка приехала, спустился. У меня тут в доме никого нет, ни семьи, никого», — говорит пожилой мужчина и добавляет, «как бы не рухнуло ничего».

В сообществе «Регион 52» пользователи спорят, трясло или нет соседние дома.

«У нас в седьмом небе дома тряслись», — пишет Ирина Ирина. «Не тряслись у нас дома, но взрыв был слышен хорошо. Вот школу 176-ую тряхануло», — опровергла Елена М. «Я над ним живу, знатно шмякнуло», — написал Антон С. «41 школа дрогнула», — сообщила Анастасия К.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Разбор завалов на месте взрыва

Отметим, что микрорайон Мещерское озеро находится в Заречной части Нижнего Новгорода, при этом жители центра — Нагорной части, к примеру, улиц Ошарская и Большая Печерская также написали, что почувствовали толчок.

«У меня даже сигналка на машине сработала, хотя живу на Сенной»,— написал Сергей К.

«Я живу через дом, но я даже не проснулся», — пишет Магомед А.

Девушка обрадованно сообщила, что не успела на тот троллейбус, который задело взрывной волной. Мужчина радуется второму дню рождения, поскольку проходил мимо пострадавшего дома за несколько минут до инцидента.

Большинство пользователей называют то, что при взрыве никто не погиб, везением. «Повезло, конечно, что только пристрой взорвался», — считает Лана К.

«Жителей жалко, сейчас столько комиссий будет, пока их в квартиры пустят. Хорошо, что потеплело», — сочувствует Илья Л.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Продолжаются работы по вывозу строительного мусора с места происшествия

Несколько пользователей сообщили, что чувствовали запах газа еще за несколько минут до происшествия.

«Знакомая сказала, что уже мошенники жильцам звонят. Представляются газовыми службами, пытаются развести на деньги», — сообщила одна из пользовательниц и добавила, что дом не газифицирован, а в кафе, которое располагалось в пристрое, использовали электрические плиты.

«Сейчас начнется новая волна хождения по квартирам и проверка вентиляций и газового оборудования», — предположил Алексей К.

«В 9:13 взорвалось на Мещере, в 9:56 позвонили мне и сказали, что хотят исполнить свои обязанности по обслуживанию газового оборудования в моем доме», — подтвердила Елена С.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Жителям нескольких подъездов пострадавшего дома на Мещерском бульваре разрешили вернуться в свои квартиры

По данным пользователей, во взорвавшемся пристрое располагалось кафе «Самурай», вейп-шоп, стоматологический кабинет и парикмахерская.

«Сейчас выселят жильцов как на Краснодонцев: они до сих пор хаты не получили», — вспомнили жители происшествие лета 2020 года. Напомним, что жильцам после взрыва газа на улице Краснодонцев, 17 предложили выплатить компенсации или построить новый дом. «Должна быть государственная система страхования на случай ЧС. Но для этого депутатам и правительству работать придется», — отметил Сергей Ф.

«Ты согласен туда платить по аналогии с капремонтом?» — спросил Андрей Р. «Если все то, что должно обеспечивать гражданам социальное государство писать в платежку, я боюсь листа А4 не хватит», — заметил Кирилл Д. «Всё равно же платим (любая компенсация при ЧС — из наших же налогов) — пусть порядок хотя бы будет», — напомнил Андрей Р.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Поисково-спасательные работы на месте взрыва

Неоднократно в комментариях возникала тема запаха газа, который распространился по Нижнему Новгороду 19 июля 2020 года. Причины запаха до сих пор не установлены.

В настоящее время точная причина взрыва на Мещерском бульваре также не известна. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.