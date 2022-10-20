Ставрополь, , 14:39 — REGNUM В Ставропольском крае будет создано место для отдыха военнослужащих «Солдатский привал». Его разместят на федеральной трассе «Кавказ» в Кочубеевском рейоне. По задумке властей региона, он будет востребован у военнослужащих, направляющихся в зону спецоперации и возвращающихся оттуда домой.

Солдатская каша Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

О новой инициативе сообщил 20 октября губернатор края Владимир Владимиров. Место, где планируют разместить «Солдатский привал», находится как раз по пути во все субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

«На Ставрополье сделаем свой «Солдатский привал» для военнослужащих, которые следуют в части и возвращаются домой по трассе М-29. Откроем пункты с двух сторон. Поставим палатки, вагончики. В них можно будет отдохнуть, поесть горячей еды, взять товары первой необходимости», — написал Владимиров.

По его словам, помогать организовывать привал станут волонтеры «Единой России». Владимиров отметил, что в настоящее время вся страна делает одно общее дело по защите Родины, поэтому «Солдатский привал» будет «работать не только для ставропольцев, но и для всех военных Северного Кавказа, которые будут там проезжать».