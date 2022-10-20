Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM В ходе выполнения боевых задач во время специальной военной операции (СВО) погиб учитель физической культуры из Санкт-Петербурга Вадим Седов. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Церемония прощания с педагогом состоялась в Петербурге 20 октября.

Вадим Седов. Скриншот видео в социальной сети «ВКонтакте» Страница вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте»

Седов прошёл чеченскую кампанию, имеет боевые награды. Летом 2022 года он занимался с детьми из Мариуполя, которые прибыли в Петербург на отдых в лагерь «Дружных».

Несмотря на то, что Седов после Чечни решил для себя, что оружие в руки больше никогда не возьмёт, отправиться на спецоперацию он решил добровольцем накануне нового учебного года.

«Он был абсолютно убеждён, проведя две недели с детьми из Мариуполя, что там, где идут боевые действия, он сейчас нужнее», — поделилась с Потехиной еще до начала частичной мобилизации директор гимназии, где работал Седов, Марина Топунова.

Доброволец из Петербурга получил смертельное ранение 5 октября, в День учителя. Воспитанники Вадима Седова вспоминали уроки с ним во время «разговоров о важном». Учащиеся отмечали, что он всегда просил называть свой предмет именно «физической культурой», делая акцент на слове «культура».

Напомним, в Петербурге 19 октября простились с мобилизованным в сентябре адвокатом Андреем Никифоровым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

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