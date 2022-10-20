Москва, , 14:37 — REGNUM Мобилизованные предприниматели смогут передать управление бизнесом доверенным лицам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет гражданам России, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции.

Речь идет о гражданах, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями коммерческой структуры. При мобилизационных процедурах им предоставят пять дней для решения организационных вопросов.