Москва, 20 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Мобилизованные предприниматели смогут передать управление бизнесом доверенным лицам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет гражданам России, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции.

Речь идет о гражданах, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями коммерческой структуры. При мобилизационных процедурах им предоставят пять дней для решения организационных вопросов.