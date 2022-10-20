Ейск, Краснодарский край, , 14:37 — REGNUM Жильцы пострадавшего дома на улице Коммунистической в Ейске смогут посетить свои квартиры в течение двух дней — 21 и 22 октября. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Последствия крушения Су-34 в Ейске Оперативный штаб Кубани

Людям предоставят возможность забрать вещи первой необходимости по графику. В целях безопасности жильцов будут сопровождать сотрудники МЧС и МВД. На сборы отведено 30 минут.

ИА REGNUM напоминает, что к вечеру 19 октября в свои квартиры вернулся 541 жилец дома, пострадавшего в результате крушения военного самолета Су-34 вечером 17 октября.