Берлин, 20 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Версию о политических мотивах поджога приюта для беженцев с территории б. УССР рассматривает немецкая полиция. Об этом сообщают 20 октября правоохранительные органы ФРГ.

Марина Каширская ИА REGNUM Огни

Ранее стало известно о пожаре в приюте для беженцев, расположенном в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) на севере Германии. В причинах произошедшего разбирается полиция города Ростока.

«Согласно информации на данный момент, мы подозреваем, что речь идёт о поджоге и что была политическая подоплека», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 октября загорелась внешняя стена основного здания отельного комплекса «Шефербек», где размещены 14 беженцев с территории б. УССР, затем огонь перекинулся на крышу. Пожар потушили, пострадавших нет. Глава МВД Германии Нэнси Фезер осудила преступление и призвала к полномасштабному расследованию.

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