Брюссель, , 14:32 — REGNUM Евросоюз увеличил гуманитарную помощь киевскому режиму на 175 млн евро, передает BFM TV.

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Европейская комиссия объявила в четверг, 20 октября, что увеличивает свой пакет гуманитарной помощи Киеву на 175 млн евро.

В Евросоюзе пояснили, что помощь нужна «для обеспечения защиты наиболее уязвимых» граждан, а также для создания «временного жилья».

«Предстоящая зима принесет Киеву серьезные проблемы, и мы должны быть готовы», — оправдывается ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевые цены на газ в Европе почти достигли $1270 за тысячу кубометров, ускорив рост до 11%.

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