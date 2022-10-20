Белгород, 20 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Белгородской области на территорию сельскохозяйственного предприятия прилетели три снаряда. Об этом 20 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Инцидент случился в Шебекинском городском округе. Всего зафиксирован прилёт трёх снарядов.

«Пострадавших и разрушений нет. Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника», — написал Гладков в личном телеграм-канале.