Париж, 20 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На фоне складывающейся в настоящее время в мире ситуации необходим стратегический пересмотр отношений между Францией и Германией. Об этом 20 октября заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Конфликт на [территории б. УССР], газовая и энергетическая проблема, китайский вопрос должны привести нас к стратегическому пересмотру отношений Франции и Германии», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Ле Мэр утончил, что это, по его мнению, могло бы способствовать новому и, вероятно, более сильном альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил экономические цели, направленные на замедление инфляции в 2023 году.