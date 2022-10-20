Новосибирск, , 14:29 — REGNUM Правительство Новосибирской области взяло на особый контроль поддержку мобилизованных и социальное сопровождение их семей. Власти уже заявили, что все меры поддержки будут оказаны вовремя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в Новосибирской области ведётся составление «социальных паспортов» семей мобилизованных.

Напомним, ранее губернатор региона Андрей Травников принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным новосибирцам. Выплата осуществляется в беззаявительном порядке. Также для семей мобилизованных предусмотрена компенсация на оплату услуг ЖКХ, бесплатное питание детей и компенсация за присмотр и уход за дошкольниками.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первые подразделения призванных по частичной мобилизации и проходящих подготовку готовы отправиться из Новосибирской области в зону проведения спецоперации.

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