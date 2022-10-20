Уфа, , 14:29 — REGNUM Десять тонн груза, предназначенного для военнослужащих и мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), отправят из Уфы. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Оказание первой медицинской помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

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«Выезд планируется сегодня вечером. В Луганск будет доставлен большой объем медицинских изделий и препаратов для оказания первой помощи, продукты питания, спальные мешки, одежда и многое другое. Также собраны денежные пожертвования, которые пойдут на решение насущных вопросов непосредственно в Луганске», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

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