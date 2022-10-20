Кишинёв, 20 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Представители правоохранительных структур Молдавии провели десятки обысков о членов оппозиционной партии «Шор». Об этом 20 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил лидер партии, крупный бизнесмен, скрывающийся от правосудия в Израиле, Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

«Из безумного страха перед протестами, по указанию власти, представители правоохранительных органов предприняли сегодня утром спецоперацию», — заявил политик.

Он отметил, что власти также препятствуют доставке в Кишинёв желающих приехать на антиправительственные акции жителей регионов. Шор считает, что за этим стоит президент страны Майя Санду. Лидер партии заявил, что его соратники не отступят.

«Мы всё-равно добьёмся того, что ты уедешь из этой страны, в Молдове произойдут честные, демократические досрочные выборы», — обратился Шор к Санду.

Напомним, «Шор» с лета проводит наиболее многочисленные протестные акции в Кишинёве. В июле было заведено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Правоохранители провели около 100 обысков у членов партии. Кроме того, одного из лидеров партии Марину Таубер тогда поместили в СИЗО, а через два месяца под домашний арест сентябре. 18 октября ей вместо ареста назначили судебный контроль.