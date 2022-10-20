Москва, , 14:32 — REGNUM США заявляют, что готовы возобновить переговоры с Россией по соглашению, заменяющему Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но не подкрепляют свои слова предметными обращениями по рабочим каналам. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 октября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, заявления американской стороны остаются в информационной среде, они делаются исключительно в форме мегафонной дипломатии. Тем самым Вашингтон преследует какие-то пропагандистские цели.

«Подобный проброс американцы не подкрепляют какими-то предметными, деловыми обращениями по рабочим каналам», — сказала Захарова, комментируя слова помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт о готовности к возобновлению переговоров с Москвой по соглашению на смену СНВ-3.

Москва в принципиальном плане остаётся открыта к диалогу с Вашингтоном по деэскалации. Диалог возможен только на основе равноправия и уважения интересов России, добавила представитель МИД.

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