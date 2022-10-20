Москва, 20 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. США заявляют, что готовы возобновить переговоры с Россией по соглашению, заменяющему Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но не подкрепляют свои слова предметными обращениями по рабочим каналам. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 октября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, заявления американской стороны остаются в информационной среде, они делаются исключительно в форме мегафонной дипломатии. Тем самым Вашингтон преследует какие-то пропагандистские цели.

«Подобный проброс американцы не подкрепляют какими-то предметными, деловыми обращениями по рабочим каналам», — сказала Захарова, комментируя слова помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт о готовности к возобновлению переговоров с Москвой по соглашению на смену СНВ-3.

Москва в принципиальном плане остаётся открыта к диалогу с Вашингтоном по деэскалации. Диалог возможен только на основе равноправия и уважения интересов России, добавила представитель МИД.

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