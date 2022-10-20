* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 20 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На открытии 27-й осенней выставки сельскохозяйственной продукции под эгидой министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар заявил, что люди очень устали и пока для них ничего не делается. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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«Я прошу всех должностных лиц выполнять свои обязанности», — добавил он.

На странице заместителя министра экономики в Twitter написано, что мулла Абдул Гани Барадар заявил, что в настоящее время более 70% населения Афганистана занято в сельском хозяйстве.

Он попросил частный сектор помочь крестьянам, производя качественные удобрения.