Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Для того, чтобы обеспечить транзит по Северному морскому пути и использовать Арктику именно как транзитный путь с Запада на Восток, России потребуется как минимум в два раза больше ледокольного флота, чем есть сейчас. Об этом сегодня, 20 октября, заявил директор института дополнительного профессионального образования государственного университетаморскогоиречногофлотаимениадмиралаС.О. Макарова Сергей Айзинов в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Атомный ледокол «Арктика» Балтийский завод

Айзинов отметил, что, судя по всему, замены старых ледоколов на новые проекта 22 220 не произойдёт.

«Те амбиции, которые на сегодняшний день есть у российских индустриальных инфраструктурных проектов «Роснефти», «Норильского никеля», «Новатэка», «Газпром нефти» и т.д., не позволят старым ледоколам «уйти» с этих трасс [Северного морского пути]. При этом потребность в новых ледоколах будет ещё расти. Для того, чтобы обеспечить транзит по Северному морскому пути и использовать Арктику именно как транзитный путь с Запада на Восток, переориентировать российские грузы, энергетику и индустрию на новые рынки, допустим, Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Филиппин, Индонезии и т.д., нам потребуется как минимум в два раза больше ледокольного флота, чем есть сейчас <…> Скорее всего, это говорит о том, что ледоколы нужно расставлять, как минимум, через каждые 200 миль по трассам Севморпути. И то мы не сможем обеспечить транзитной работы по маршруту в том режиме, который нужен судовладельцам и заказчикам грузов», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас часто говорят о прохождении маршрута с коммерческой скоростью, которая составляет 10−12 узлов.

«Если мы не обеспечим возможность прохождения транспортных судов по Севморпути со скоростью 10−12 узлов, то все российские индустриальные проекты в Арктике будут просто нерентабельны с экономической точки зрения. Отправителям будет проще отправлять через Суэцкий канал или использовать традиционные пути. Только в том случае, если будет обеспечена коммерческая скорость, а её можно обеспечить только построив новый ледокольный флот примерно в двукратном количестве по сравнению с тем, что сейчас строится <…> Нужен не один «Лидер», а как минимум три. Нужно не пять [ледоколов проекта] 22 220, нужно как минимум семь. И ещё требуются портовые ледоколы, которые будут обеспечивать работу на морских и обходных каналах», — сказал Айзинов.

Отметим, что 3 октября в ходе Всероссийского Морского конгресса в Москве специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что для обеспечения проектов по Северному морскому пути требуется не менее 132 судов высокого арктического класса. На сегодняшний день 35 судов уже есть, а 32 суда находится в стадии строительства. Дополнительная потребность оценивается в 55 судов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября атомный ледокол «Урал» (проект 22 220) вышел из Петербурга в Балтийское море и приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

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