Донецк, , 14:22 — REGNUM В Донецкой Народной Республике ведутся переговоры по экспорту угля на Ближний Восток, а также в Китай и Вьетнам. Об этом сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ведутся переговоры [по поставкам угля]. Идут навстречу Турция, Ближний Восток <…>. Вьетнам и Китай готовы рассмотреть покупку угля», — цитирует Черткова ТАСС.

По его словам, большая часть угля, вывозимого из ДНР сегодня, покупается компаниями в России, которые могут отправлять его и на экспорт, в частности, в Турцию.