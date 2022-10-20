Казань, 20 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Предстоящий 2023 год в Татарии объявлен Годом национальных культур и традиций. Об этом 20 октября сообщил глава республики Рустам Минниханов во время послания Госсовету РТ на следующий год.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

По его словам, в Татарии одними из важнейших ценностей были и остаются межнациональный, межконфессиональный мир и гражданское согласие. 2022 год в республике ознаменован 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Юбилей праздновался и на федеральном уровне. Множество проектов с участием иностранных гостей свидетельствует о возросшем интересе мусульманского мира к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

Также в этом году прошли праздничные мероприятия в честь годовщины освящения собора Казанской иконы Божией Матери с участием 20 архиереев Русской православной церкви. Знаковым событием 2023 года станет празднование 300-летия Казанской духовной семинарии — одного из самых именитых православных духовных учебных заведений страны, отметил Минниханов.

Существенный вклад в гармонизацию межнациональных отношений в республике вносят Ассамблея народов Татарии, Дома дружбы и этнокультурные объединения.

В 2022 году отмечалось 30-летие всемирного конгресса татар, который доказал свою жизнеспособность, провел работу по сплочению народа, сохранению языка, национальной культуры и традиций, добавил глава РТ.

В настоящее время внешние силы, пробуя на прочность единство народов России, пытаются разыграть «национальную карту». В поле пристального внимания оказалась и Татария. «Наша общая задача — не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина», — призвал Минниханов.

В связи с важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России 2023 год в Татарии объявлен Годом национальных культур и традиций, заключил глава республики.

Напомним, 2022 год в Татарии стал Годом цифровизации, а 2021 год был объявлен Годом родных языков и народного единства.

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