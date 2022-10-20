Нижний Новгород, 20 октября 2022, 14:21 — REGNUM Дополнительные 1 млрд 28 млн рублей планируют выделить из муниципального бюджета на продление метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседании постоянной комиссии по бюджетной политике городской думы.
Речь идёт о строительстве двух новых станций метро — «Площадь Свободы» и «Сенная».
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По словам директора департамента финансов мэрии Юрия Мочалкина, эти деньги столица Приволжья получит в виде межбюджетных трансфертов.
Также стало известно о том, что после внесения изменений в бюджет Нижнего Новгорода, прогнозируемые доходы городской казны составят около 69 млрд 344 млн рублей, а расходы — 72 млрд 188 млн рублей.
Таким образом, дефицит бюджета столицы Приволжья по итогам 2022 года должен будет превысить 2 млрд 844 млн рублей.
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