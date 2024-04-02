Москва, 13 августа, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых необычных автомобилей, принадлежащих звёздам кино и шоу-бизнеса. Список 12 августа опубликовал портал SpeedMe.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мерседесе

Первая строчка рейтинга досталась автомобилю Checker Maratho, который принадлежит Шайе Лабафу («Трансформеры», «Война»). На втором месте расположился Hot Rod из гаража Сильвестра Сталлоне. На третьей позиции оказался Opel Дмитрия Хрусталёва, раскрашенный в стиле мультфильма «В поисках Немо». Четвёртое место занял NaviStar CXT Commercial Extreme Truck Эштона Кэтчера. Замыкает топ-5 Campagna T-Rex 14, принадлежащий хип-хоп-исполнителю Лилу Уэйну.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых медленных автомобилей. Его возглавила модель P50 от британского производителя Peel. В топ-3 также вошли Aixam A.721 и Renault Twizy. Максимальная скорость всех этих машин составляет 45 км/ч.