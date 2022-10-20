Херсон, , 14:21 — REGNUM Киевские войска попали в засаду в Херсонской области, заявил 20 октября замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

Он рассказал о новой попытке прорыва обороны, которую устроил Киев. Около 12:00 боевики пошли в наступление в районе села Суханово. Однако со стороны Вооружённых сил России были введены танковые резервы и устроены засады.

Результатом атаки, рассказал Стремоусов, стали тяжёлые потери противника и его бегство сквозь посадки. Замгубернатора заверил, что оборона Херсонской области находится на замке.