Брюссель, 20 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Представители стран ЕС единогласно одобрили заявку Великобритании на присоединение к проекту Евросоюза по военной мобильности, который направлен на повышение оперативности перемещения войск и военной техники по Европе, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает портал EURACTIV.

U.S. National Archives Британские солдаты

После того как Комитет по политике и безопасности ЕС дал зеленый свет британской заявке, проект текста будет представлен на ратификацию послами ЕС.

Ожидается, что решение будет официально оформлено без обсуждения в середине ноября, когда министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза соберутся в Брюсселе на очередную осеннюю сессию.

По словам европейских дипломатов, положительный ответ на заявку Великобритании также следует рассматривать в рамках усиления военной поддержки Киева и гарантий странам Восточной Европы.

«Идут неофициальные консультации, есть заинтересованность в сотрудничестве с Великобританией, особенно в контексте [СВО на территории б. УССР]», — сказал представитель ЕС.

После того как в 2021 году к проекту присоединились Канада, США и Норвегия, Великобритания, которая после Brexit вышла за рамки системы безопасности ЕС, станет четвертой страной, не входящей в Евросоюз, которая примет участие в проекте.

Проект по военной мобильности не равнозначен созданию совместных вооруженных сил, но направлен на облегчение бюрократических процедур, которые значительно замедляют развертывание войск, будь то на суше, море или в воздухе.

По словам дипломатов, он также призван улучшить обмен информацией между странами ЕС и сократить бюрократические проволочки на границах, дабы обеспечить быстрое развертывание и облегчить транспортировку военного оборудования.