Москва, 20 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Решение Шведской королевской музыкальной академии о лишении российского дирижера Валерия Гергиева звания ее иностранного члена навсегда останется позорным пятном на репутации этой академии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Решение Шведской академии отмежеваться от великого дирижера навсегда останется позорным пятном на ее репутации», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что решение было принято 10 октября на очередном заседании членов академии, а формальным основанием для лишения Гергиева академического членства стало «нежелание этого всемирно известного музыканта сделать нужные для коллективного Запада политические заявления».

Ранее сообщалось, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева должен был стать участником фестиваля российской культуры в Японии. Мероприятие было запланировано на конец ноября — начало декабря 2022 года. Однако в Японии отменили выступление оркестра.

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