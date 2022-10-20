Красноярск, 20 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Красноярской области раскрыли подробности смерти восьмимесячного ребёнка в красноярской больнице. По факту происшествия организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, девочка поступила в Богучанскую районную больницу с симптомами пищевого отравления. Малолетнюю пациентку перевели в реанимационное отделение.

«После этого 13.10.2022 малолетнюю перевели в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства в состоянии комы, где 18.10.2022 констатирована смерть ребенка», — отметили в ведомстве.

Предварительная причина смерти ребёнка — отравление неустановленным веществом. Точная причина будет установлена в ходе медэкспертизы. На теле видимых телесных повреждений не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены дать оценку всем обстоятельствам произошедшего.