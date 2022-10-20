Краснодар, 20 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сократилась очередь на Керченскую переправу. Уже к вечеру 19 октября на перехватывающих стоянках находилось менее 850 грузовых автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе Кубани.

Наталия Судец ИА REGNUM Тамань, порт Кавказ, паромная переправа в Крым. Октябрь 2014 года

Отправки водители ожидают в Темрюкском, Славянском, Красноармейском и Крымском районах. Площадки обеспечены всем необходимым. Есть пункты обогрева, полевая кухня.

Казаки и волонтеры раздают шофёрам воду и еду тем, кто ожидает переправы в порту «Кавказ».