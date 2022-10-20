Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Геноцидом признал 20 октября блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах, во время Великой Отечественной войны, Санкт-Петербургский городской суд.

Блокада Ленинграда ИА REGNUM

«Признать блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками Германии и их пособниками — вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза», — приводит слова судьи Веры Сальниковой во время оглашения приговора ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на первом заседании суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа заявил, что вместе немецкими войсками в блокаде Ленинграда в Великой Отечественной войне участвовали формирования ещё шести стран.