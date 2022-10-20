Чебоксары, , 14:16 — REGNUM В Чувашии планируют принять новые меры поддержки военнослужащих, в том числе мобилизованных. Их обсудят 21 октября на заседании вновь созданного оперативного штаба. Всего из регионального бюджета на поддержку военнослужащих и их семей направлено почти 400 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

21 октября в регионе пройдёт расширенное заседание штаба, где обсудят дополнительные меры поддержки военнослужащих (мобилизованных, контрактников и добровольцев) и их семей.

«Мы планируем запустить процесс формирования социального паспорта семей, синхронизировать и сопровождать все формы поддержки исходя из их конкретных проблем с участием представителей общественности», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, власти ждут «новые инициативы и проекты, формы поддержки со стороны институтов гражданского общества». Прежде всего, речь идёт о мерах социальной поддержки.

Руководитель республики проинформировал, что на поддержку военнослужащих и их семей из бюджета Чувашии выделено порядка 400 млн рублей, в том числе из резервного фонда Чувашии направлено около 100 млн рублей на дополнительную экипировку для мобилизованных — в частности, закуплены спальные мешки, балаклавы, перчатки, сапоги, кнопочные мобильные телефоны, аптечки.

Отметим, что в Чувашии дети призванных в Вооружённые силы России, включая контрактников и добровольцев, получают именные школьные стипендии, бесплатно питаются в школах и посещают детские сады.

Читайте также: В Чебоксарах приняли дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Напомним, что во всех регионах Поволжья президентским указом введён режим базовой готовности. На стратегически важных региональных объектах возможно введение особого режима работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Чувашии создан оперативный штаб, который возглавил руководитель республики Олег Николаев. В него вошли восемь министров, представители правоохранительных структур, сити-менеджеры двух городов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии возглавил региональный оперативный штаб