Волгоград, , 14:15 — REGNUM Первое заседание оперативного штаба, созданного во исполнение указа президента РФ, прошло 20 октября в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Администрация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

На территории Волгоградской области введён режим повышенной готовности. По словам губернатора Андрея Бочарова, социально-экономическая обстановка в регионе стабильная, прогнозируемая и контролируемая. Тем не менее, власти уделят дополнительное внимание безопасности, антитеррористической защищённости объектов критически важной инфраструктуры, транспорта, предприятий с опасными и особо опасными производствами, объектам Минобороны РФ, местам массового пребывания людей.

«В настоящее время на территории Волгоградской области не планируется вводить меры, ограничивающие обычный повседневный образ, темп, ритм жизни и деятельности жителей, предприятий и организаций, ведущих свою хозяйственную и другую деятельность на территории региона», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности введён на территории Центрального и Южного федеральных округов.