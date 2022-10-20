Оренбург, 20 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Оренбургский профсоюз здравоохранения принял решение о единовременной выплате мобилизованным оренбуржцам — членам профсоюзнй организации. Размер помощи составит 10 тыс. рублей, сообщили 20 октября ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«На сегодня уже три мобилизованных члена профсоюза учреждений здравоохранения области получили выплаты из средств региональной организации профсоюза работников здравоохранения», — сказали в профсоюзе.

Выплаты будут осуществляться из средств профсоюзного бюджета в оперативном порядке и на основании ходатайств первичных профсоюзных организаций. Материальная поддержка предусматривается на период частичной мобилизации.