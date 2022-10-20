Вашингтон, 20 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Член Конгресса США от Республиканской партии выразил обеспокоенность по поводу возрождения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и потребовал сохранения и архивирования информации о двух десятилетиях войны в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

David B. Gleason Пентагон

Майк Вальц, член Конгресса США от Республиканской партии, заявил в письме министерству обороны, что в связи с важностью вопроса информация о войне США в Афганистане храниться должным образом, чтобы её можно было использовать в будущем.

«Согласно информации, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрождается в Афганистане, и мы вновь столкнёмся с перспективой террористических атак против американских интересов за рубежом и, возможно, внутри страны», — указал политик.

«Очень важно обеспечить безопасность и доступность собранной информации для военных, особенно если в будущем нам придётся вернуться в Афганистан», — добавил Вальц.

Конгрессмен назвал уход из Афганистана катастрофой и заявил, что информацию о двух десятилетиях войны в этой стране следует хранить в безопасности, чтобы военные могли ею воспользоваться, если будут вынуждены вернуться в Афганистан.

Он также сказал, что опасается того, что в будущем американские солдаты вновь столкнутся с угрозой войны с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористическими группировками в Афганистане.

После убийства в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири усилились опасения Вашингтона и американских законодателей по поводу угроз со стороны террористических группировок из Афганистана, потому что, по мнению американских официальных лиц, США утратили возможность прямого мониторинга ситуации в Афганистане.