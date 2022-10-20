Париж, , 14:13 — REGNUM Париж «осудил» насилие между полицией и демонстрантами в Нджамене (Чад), где сотни людей собрались против сохранения власти президента, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По меньшей мере пять человек были убиты.

«В Чаде произошло насилие, в частности с применением смертоносного оружия против демонстрантов, что осуждает Франция», — подчеркивает МИД Франции.

«Париж не играет никакой роли в этих событиях, которые являются исключительно вопросом внутренней политики Чада. Ложная информация о якобы причастности Франции не имеет под собой никаких оснований», — говорится в заявлении министерства.

Две недели назад в Буркина-Фасо произошел второй государственный переворот за девять месяцев. Интересы Франции, в том числе посольство и два французских института, были подвергнуты критике демонстрантами, поддерживающими путч.

Как сообщало ИА REGNUM, для Германии европейская оборона все больше и больше опирается на американскую и израильскую промышленность в союзе с 14 странами НАТО без Франции.

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