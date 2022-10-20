Кишинёв, 20 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица приняла делегацию членов Конгресса США, прибывших в Кишинёв. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что основным вопросом, который обсуждался на встрече был энергетический кризис, разразившийся в Молдавии после ухудшения отношений в Россией. Гаврилица сказала, что республике предстоит пережить «суровую зиму». Она также надеется на мощь США.

«Несмотря на все трудности, нам удается удерживать страну на начатом европейском пути, — сказала премьер-министр. — Уверена, что при поддержке внешних партнеров мы сможем укрепить бюджет нашей страны и преодолеть все вызовы».

По данным пресс-службы, американские конгрессмены высоко оценили деятельность прозападного правительства Молдавии и пообещали, что США будут поддерживать республику.

Напомним, ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр заявил, что США поставляют газ в Европу по цене в четыре раза выше, чем для американских предприятий.