Москва, , 14:13 — REGNUM В России необходимо вернуть двухлетний срок срочной службы в армии, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

По его словам, таким образом удастся увеличить численность Вооружённых сил РФ и подготовить профессиональных бойцов.

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что раньше срок службы составлял именно два года.