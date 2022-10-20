Москва, 20 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В России необходимо вернуть двухлетний срок срочной службы в армии, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

По его словам, таким образом удастся увеличить численность Вооружённых сил РФ и подготовить профессиональных бойцов.

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что раньше срок службы составлял именно два года.