Сыктывкар, , 14:13 — REGNUM В Сыктывкаре мобилизованных и добровольцев освободят от уплаты налога на имущество физлиц за 2022 год. Об этом сообщает правительство республики Коми.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава республики попросил ускорить процесс подготовки нормативного акта, чтобы как можно раньше вынести его на Совет города для утверждения депутатами. Руководителям всех муниципалитетов региона рекомендовано подхватить инициативу и распространить положительную практику Сыктывкара на своих территориях», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти расширили список получателей военных выплат.