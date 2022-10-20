Сыктывкар, 20 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Сыктывкаре мобилизованных и добровольцев освободят от уплаты налога на имущество физлиц за 2022 год. Об этом сообщает правительство республики Коми.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Глава республики попросил ускорить процесс подготовки нормативного акта, чтобы как можно раньше вынести его на Совет города для утверждения депутатами. Руководителям всех муниципалитетов региона рекомендовано подхватить инициативу и распространить положительную практику Сыктывкара на своих территориях», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти расширили список получателей военных выплат.