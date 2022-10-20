Красноярск, 20 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в Красноярском крае сформирован оперативный штаб по вопросам безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

В состав штаба, помимо членов краевого правительства и Заксобрания, вошли представители силовых ведомств и муниципальные власти. Первое заседание пройдёт 24 октября.

Ситуацию в Красноярском крае в оперштабе оценили как спокойную. При этом охрана общественного порядка, жизненно важных объектов и объектов повышенной опасности будет усилена.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В приграничных регионах России вводится средний уровень реагирования, в регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности, в остальных — базовой.