Минск, , 14:12 — REGNUM Если жители Белоруссии хотят стабильной жизни, они должны делать то, что говорит им президент. Об этом 20 октября глава республики Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания (ВНС) и изменения избирательного законодательства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в тёплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперёд, делайте то, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что подготовка к парламентским выборам 2024 года должна сводиться не только к реагированию на те или иные действия.

По его словам, нужно информировать людей о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы они могли сами осознанно делать выводы и принимать решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС) нужно принять не позднее марта 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко дал срок на принятие закона о Всебелорусском народном собрании