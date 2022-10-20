Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Первый снег в Санкт-Петербурге может выпасть уже в конце октября. Таким прогнозом поделился специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег

По мнению Леуса, до конца октября в атмосфере над Петербургом будут преобладать циклонические процессы, средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

«Сохранится высокая вероятность дождей, но сильными они не будут. Ну а на первый снег в Санкт-Петербурге я бы ожидал в конце следующей рабочей недели, 27–28 октября», — отметил синоптик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что текущая неделя в Петербурге будет спокойной, без сильных дождей. Самым холодным днём месяца может стать 25 октября.