Москва, , 14:11 — REGNUM Законопроект о назначении перевозчика для городских пассажирских маршрутов на время, когда проводится конкурс по выбору транспортной компании, разработали члены Совфеда, инициативы будет внесена в Госдуму.

Андрей Кутепов Council.gov.ru

Инициатива позволит на срок проведения конкурса, то есть на 90 дней, назначить перевозчика, рассказал сенатор Андрей Кутепов.

Сейчас если компания получает заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок, она должна отработать еще 90 дней после оповещения. За это время планируется найти нового перевозчика, и, таким образом, на пассажирах смена компании никак не отразится.

Однако, как только компания по перевозкам получает уведомление о прекращении договора, «она тут же уводит свой транспорт с маршрутов, прекращая работу на регулярных маршрутах», отметил сенатор.

Он обратил внимание на то, что особо острым этот вопрос становится для населения сельской местности, где рейсы могут быть один или два рейса в неделю, а при их прекращении транспортное обслуживание населения не будет осуществляться на неопределенное время.