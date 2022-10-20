20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Axios о том, что если в США республиканцы победят на выборах в Конгресс, то это может «перекрыть кран», который снабжает бандеровцев деньгами и оружием.

Оксана Переможенко, , 17:37 — REGNUM Если в США республиканцы победят на выборах в Конгресс, то это может «перекрыть кран», который снабжает бандеровцев деньгами и оружием. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление представителей Республиканской партии.

Несварение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, [территория бывш. УССР] — это самое последнее, о чем вы думаете», — отметил республиканец Келли Армстронг.

Политик указал на то, что если к этому будут готовы избиратели в Соединенных Штатах, то отношение США к поддержке бандеровцев изменится.

В свою очередь, республиканец Кевин Маккарт отметил, что усугубление экономической ситуации в Штатах позволит убедить американских граждан не поддерживать киевский режим.

Сообщение Axios обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не верят, что с избранием республиканцев что-то изменится в вопросе поддержки киевского режима. Другие же, напротив, считают иначе, что республиканцы не станут помогать Киеву, чтобы при существующих экономических проблемах в США это не было использовано против них демократами.

«Сомнительно что-то…» — написала Елена Сергеевна.

«Зачем республиканцам наступать на те же грабли, что и демократам? Американцам важно, что внутри страны, на остальное им плевать», — ответил Елене Сергеевне Albatros.

«Так военные действия — это и есть поддержка экономики. Они 20 лет так Афганистан содержали и прекрасно существовали», — ответила ему (Albatros) Елена Сергеевна.

«Я к тому, что у них кризис там и республиканцам нужно с ним бороться, иначе демократы будут пользоваться этим, а недовольство ещё тем, что деньги, отданные [Киеву], могли помочь американцам… В общем, республиканцы, если увидят, что ситуация ухудшается на [территории б. УССР], кинут её без сожаления», — ответил Елене Сергеевне Albatros.

Трамп Gage Skidmore

«Поддержка продолжится. США главное сейчас продолжать конфликт, иначе им останется очень недолго, а тут ещё Тайвань с Китаем можно стравить и ещё чуток как-то продержать на плаву экономику. А вообще, конечно, их песенка спета и стабильность доллара подорвана как никогда», — отметил Fritz S.

«Свежо предание, да верится с трудом! Что демократы, что республиканцы — одна шайка-лейка. Не стоит обольщаться, что при республиканцах что-то изменится!» — пишет Roger W.

«Вот же зрада (поражение, неудача. — М. Р.)», — смеется еще один участник обсуждения, комментируя заявления республиканцев.

«Будут помогать, но помощь урежут сильно», — добавил Евгений.

«Там так пилят бабло, что от этого никто не откажется», — с сарказмом отметил Андрей Е.

«Так и будет, сдадут [киевский режим], но продолжать политику ослабления России через другие «очаги» будут!..» — отреагировал пользователь с ником «Маршал Жуков».

«От смены элит не прекратится финансирование. Задача их — загнать нас в 90-е и опять нахаляву пилить ресурсы, вот и всё. Они не отстанут от России…» — подытожил еще один участник обсуждения.