Вологда, 20 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Вологодские власти расширили список получателей единовременной военной выплаты в сто тысяч рублей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

«Распространим выплаты мобилизованным на добровольцев. Единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат все, кто заключил контракт с 24 февраля 2022 года», — написал чиновник.

Глава региона также сообщил, что ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей, назначенная мобилизованным, распространят и на контрактников, которые отравились служить в сентябре после подписания начала частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.